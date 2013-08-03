Європейські країни закривають посольства в Ємені

Франція на два дні закриє своє посольство в Ємені. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на AFP з посиланням на представника МЗС Франції.

«У нас є інформація про досить серйозні загрози, тому ми вирішили закрити посольство», - сказали в МЗС Франції.

Французьке посольство не працюватиме четвертого і п'ятого серпня.

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Свої посольства в Ємені також закриють США, Німеччина і Велика Британія. Країни пояснили свої рішення міркуваннями безпеки.

США призупинить роботу своїх посольств в Єгипті, Іраку, Катарі, Бахрейні, Афганістані, Йорданії, Лівії, Омані, Кувейті, Алжирі та Ємені.