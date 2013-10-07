Працівник "Фукусіми-1" випадково вимкнув систему охолодження реакторів

Працівник атомної електростанції "Фукусіма-1", який проводив інспекцію, помилково натиснув на кнопку відключення живлення деяких з систем чотирьох будівель реакторів на АЕС Фукусіма, повідомляє Reuters.

Щодня на реактори "Фукусіми" зливаються сотні тонн води, щоб охолодити їх. Необережний працівник відключив систему охолодження, що призвело до збою живлення. Втім, резервна система енергоживлення зреагувала моментально і запобігла можливу трагедію.

Як повідомлялося, на "Фукусімі " нещодавно стався масштабний витік радіоактивної води.