На АЕС "Фукусіма-1" стався великий витік високорадіоактивної води

Заміри в районі цистерн показали вміст стронцію в концентрації 200 тисяч беккерелів на літр при встановленій законом нормі в 30 беккерелів на літр.

При цьому точний обсяг води поки не встановлений. ТЕРСО виявила , що цистерна , з якої стався витік , стояла під нахилом , що і стало причиною витікання води через з'єднання між кришкою резервуара і стінками. Компанія не виключає попадання води в морську воду технічного порту станції, повідомляє РІА Новости. У серпні на АЕС " Фукусіма -1" була виявлена ​​найбільший після аварії 2011 витік 300 тонн радіоактивної води з концентрацією стронцію близько 80 мільйонів беккерелів на літр з цистерни, де зберігається радіоактивна вода після охолодження реакторів. ТЕРСО не виключила потрапляння цієї води в океан. Комітет з контролю над атомною енергетикою присвоїв витоку третій рівень небезпеки за шкалою INES.

Уряд країни вирішив виділити на заходи з усунення витоків радіоактивної води 470 мільйонів доларів з держбюджету. Аварія на АЕС "Фукусіма-1" в березні 2011 року стала найбільшою за останні 25 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС. Відбулися витоки радіації в атмосферу і морську воду. Повна ліквідація аварії займе близько 40 років.