В Азербайджані результати виборів "злили" до початку голосування

За день до президентських виборів в Азербайджані, що проводяться 9 жовтня, в соціальних мережах з'явилася інформація про результати голосування. Про це пише Lenta.ru.

Відповідно до джерела, результати виборів - з точністю до сотої частки відсотка - були зазначені в спеціальних додатках для iOS і Android. Ці програми були розроблені компанією «Happy Baku» (як стверджується, до їх розробки має відношення ЦВК республіки).

У додатках, активованих 8 жовтня, містилася інформація, що за чинного президента Ільхама Алієва проголосували 72,76% виборців. За кандидата від об'єднаної опозиції Джаміля Гасанли - 7,4%.

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На додаток звернули увагу журналісти азербайджанського інтернет-ресурсу «Meydan TV». Вони зробили скріншоти і опублікували їх у Facebook. Після цього, за відомостями журналіста Мовсуна Гаджиєва, виконавчий директор компанії «Happy Baku» Вусал Ісаєв зв'язався з менеджером «Meydan TV» і ​​намагався домовитися про видалення скріншотів, проте отримав відмову.

Представник ЦВК Азер Сариєв, як передає Contact.az, відмежувався від оприлюднених даних, поклавши відповідальність на компанію, що розробила додаток.

Голосування в Азербайджані почалося в середу, 9 жовтня, о 08:00 за місцевим часом (06:00 за київським). За даними ЦВК на 10:00 явка виборців склала близько 18 відсотків (проголосували близько 930 тисяч осіб).

Кандидат від об'єднаної опозиції Джаміль Гасанли при цьому вже поскаржився на фальсифікації. «На низці виборчих дільниць зафіксовано випадки масових вкидань бюлетенів. На жаль, багато представників влади беруть участь у фальсифікаціях», - заявив він.

Чинний президент Ільхам Алієв балотується на черговий, третій за рахунком термін (таку можливість йому дали поправки до конституції, внесені раніше) . Крім нього у виборах беруть участь дев'ять кандидатів.

Ільхам Алієв править Азербайджаном з 2003 року. На президентській посаді він змінив свого батька Гейдара. У 2008 році, коли Ільхам Алієв переобирався на другий термін, він, за офіційними даними, набрав близько 89% голосів.