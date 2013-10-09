Кількість загиблих біля острова Лампедуза в Італії мігрантів перевищила 300 осіб

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше повідомлялося про 289 загиблих. Біля Лампедузи 3 жовтня зазнав аварії корабель, що перевозив з Лівії 518 біженців з Ефіопії, Еритреї та низки інших країн Африки. За попередніми даними, судно загорілося за декілька кілометрів від берега через те, що мігранти вирішили запалити на борту багаття, щоб привернути до себе увагу. Врятуватися вдалося 155 біженцям.

За останніми даними, рятувальники підняли тіла 302 осіб, серед них 210 чоловіків, 83 жінки і дев'ять дітей.