ЗМІ: В Італії затонуло судно з 500 біженцями, 250 зникли безвісти

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Associated Press, не менше 62 осіб загинули. За даними італійської газети La Stampa, були знайдені тіла 82 осіб.

Екстреним службам вдалося врятувати 141 людину, ще близько 250 людей вважаються зниклими безвісти. Пошуки пасажирів затонулого судна тривають.

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Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на заяву місцевої влади, судно зіткнулося з технічними несправностями приблизно за кілометр від берега Лампедузи. Щоб привернути увагу італійських прикордонників, сомалійці підпалили на борту ковдру. Вогонь вийшов з-під контролю і почав поширюватися, що викликало паніку. У підсумку судно перекинулося.