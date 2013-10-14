Арафат міг отримати декілька смертельних доз полонію - ЗМІ

Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Lancet групою під керівництвом Франсуа Бошуда з Інституту радіаційної фізики університету Лозанни, повідомляє РІА «Новости».

На тему: Вчені з'ясували причину смерті Ясіра Арафата

Дослідження було розпочато в лютому 2012 року, коли вдова Арафата надала вченим речі і історію хвороби свого покійного чоловіка. Аналіз ДНК підтвердив, що ці речі дійсно належали Арафату.

Вчені провели радіотоксикологічний аналіз видимих плям від фізіологічних рідин на нижній білизні, шапці-вушанці, зубній щітці, спортивному костюмі, лікарняній шапочці. Разом з речами, що належать Арафату, вчені досліджували також ряд предметів, які служили "контрольною групою".

"Кілька предметів, що мають плями фізіологічних рідин мали нез'ясовно більш високий вміст полонію-210, ніж контрольні зразки", - йдеться в статті. Найбільше полонію було на нижній білизні (до 180 міллібеккерелів) і на шапці (34 міллібеккереля).

Автори дослідження змоделювали, як концентрація полонію могла змінюватися в організмі, і дійшли висновку, що концентрація полонію, знайдена на речах, може означати, що Арафат отримав у 2004 році "кілька гігабеккерелів". Це може складати величину від 6 (1 гігабеккерель) до 36 мікрограмів (6 гігабеккерелей) полонію-210, хоча летальна доза для дорослої людини при попаданні речовини в легені становить від 0,6 до 2 мікрограмів, а через травний тракт - від 6 до 18 мікрограмів.

Період напіврозпаду полонію-210 складає трохи більше 138 днів, тому за дев'ять років з моменту смерті Арафата кількість полонію-210 в біологічних матеріалах померлого повинна було зменшитися приблизно в 130 мільйонів разів.