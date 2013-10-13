Вчені з'ясували причину смерті Ясіра Арафата

Швейцарські вчені виявили в речах покійного палестинського лідера Ясіра Арафата високий рівень радіації й припускають, що його було отруєно радіоактивним полонієм-210.

Про це йдеться в дослідженні, яке опубліковано в авторитетному медичному журналі Lancet, передає«Эхо Москвы».

Швейцарські вчені проаналізували проби, взяті з особистих речей Арафата, й виявили в них високий рівень радіації. Крім того, сліди радіації виявлено в крові, сечі, слині, на зубній щітці Арафата.

Палестинський лідер помер у листопаді 2004 року у віці 75 років. За неофіційною інформацією, причиною смерті став цироз печінки. Офіційні підсумки розслідування досі не оголошені. Палестинські джерела не раз звинувачували в смерті Арафата Ізраїль.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року в Рамалласі викопали останки Арафата.

Палестинські медики взяли зразки кісткових тканин, які було передано російським, швейцарським і французьким фахівцями для досліджень із метою зробити аналізи й уточнити причини його смерті вісім років тому.

Росіяни й швейцарці працювали на запрошення палестинської влади, французи - в рамках кримінальної справи, порушеної в їхній країні за ініціативою вдови покійного Сухі Арафат.

Офіційне розслідування причин смерті Арафата почалося після того, як влітку катарський телеканал "Аль-Джазіра" оголосив про виявлення в його особистих речах і пробах біологічних рідин радіоактивної речовини полоній-210.