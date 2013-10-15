ЗМІ: Берлусконі боїться закінчити "як Тимошенко"

Про це він заявив на зустрічі з євродепутатами, повідомляє Українська Правда з посиланням на видання Corriere della Sera.

На зустрічі Берлусконі переконував депутатів Європарламенту, що його партія зараз переживає не найкращі часи, але він пообіцяв "зробити усе можливе, щоб возз'єднати партію" і втримати політичний вплив.

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Що стосувалось судових переслідувань Берлусконі заявив, що його адвокати пророчать йому "похмуре майбутнє".

"Я гнитиму у в'язниці. І доказом цього є справа Тимошенко, коли, після численних протестів і навіть повстання проти її ув'язнення, усе затихло", - пояснив Берлусконі.

На порівняння із засудженною екс-прем'єркою України Берлусконі підштовхнув його знаменитий друг президент Росії Володимир Путін.

"Путін попередив мене, що мене змусять заплатити за все. Він сказав, що я закінчу як Тимошенко", - розповів італійський екс-прем'єр.

У жовтні 2012 року міланський суд засудив Берлусконі до чотирьох років в'язниці за причетність до фінансових махінацій в належній йому компанії Mediaset.

Касаційний суд Італії у серпні 2013 року підтвердив цей обвинувальний вирок.

Президент Італії Джорджо Наполітано заявив, що не збирається видавати указ про помилування Берлусконі.