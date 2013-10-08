Президент Італії: Берлусконі може не сподіватися на амністію

"У них одна думка в голові, їм наплювати на проблеми, які є в країні", - підкреслив Наполітано в ефірі телеканалу RaiNews24.

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Раніше у вівторок голова італійської держави заявив про те, що нинішня ситуація у в'язницях Італії, коли не дотримуються права ув'язнених "ганьбить країну", пише РІА Новости.

За його словами, "найбільшої терміновості вирішення потребує, передусім, проблема переповненості італійських в'язниць".

Як один з варіантів вирішення питання Наполітано не виключив проведення нової амністії. На даний момент в італійських в'язницях перебувають майже 65 тисяч ув'язнених, тоді як місткість спецустанов не перевищує 48 тисяч.

Практично відразу ж після цього представники "Руху п'яти зірок" заявили про те, що президент країни готує "охоронну грамоту" для Сильвіо Берлусконі, який був засуджений на чотири роки в'язниці у гучній справі про фінансові махінації в створеній ним медійній групі Mediaset.

У зв'язку з похилим віком Берлусконі, якому наприкінці вересня виповнилося 77 років, екс-прем'єр повинен буде відбувати покарання або під домашнім арештом, або займаючись суспільно-корисними роботами під наглядом компетентних соціальних служб.