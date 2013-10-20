Болівійці напали на військових, які знищували їхню коку

Інцидент стався в громаді Аполо, розташованій за 15 кілометів на північ від столиці Ла-Пас. Після нападу поліція затримала вісьмох місцевих мешканців, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Болівія - один з найбільших постачальників кокаїну на чорний ринок поряд з Перу і Колумбією. Влада країни веде боротьбу з нелегальним наркотрафіком, однак президент Ево Моралес з усіх трибун не перший рік захищає коку як рослину. Він вважає, що самі листя коки не є наркотиком і становить частину культури Анд.

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У Болівії від 62% до 67% індіанського населення жують листя коки. Президент навіть організував спеціальне свято - Національний день жування листя коки, а потім прийняв рішення про відмову Болівії від дотримання Єдиної конвенції про наркотичні засоби ООН. У січні 2013 року Ла-Пас знову приєднався до конвенції із застереженням, згідно з яким у цій країні офіційно дозволяється культивування кокаїнових кущів і вживання листя коки в медичних та ритуальних цілях.