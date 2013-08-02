У Болівії невідома хвороба загрожує знищити весь урожай коки

Збирачі листя в Болівії б'ють на сполох: хвороба вражає стебло куща коки і коріння, після чого листя жовтіє й опадає, а сама рослина поступово гине. Перші випадки цього захворювання були зафіксовані три місяці тому в регіоні Чапаре, де приблизно 7 тисяч гектарів землі зайняті посадками кущів коки, повідомляє РІА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

Селяни-кокалерос вже звернулися за допомогою до державного університету міста Кочабамба, проте можуть розраховувати і на допомогу президента: Ево Моралес свого часу сам займався збиранням листя коки і досі очолює одну з профспілок кокалерос.

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Всього, за даними ООН, в 2011 році Болівія володіла приблизно 31 тисячею гектарів посадок коки, але тільки 12 тисяч гектарів з них мали законне походження. Болівія - один з найбільших постачальників кокаїну на чорний ринок поряд з Перу і Колумбією. Влада країни веде боротьбу з нелегальним наркотрафіком, однак Моралес з усіх трибун не перший рік захищає коку як рослину. Він вважає, що саме листя коки не є наркотиком і становить частину культури Анд.

У Болівії від 62% до 67% індіанського населення жує листя коки. Президент навіть організував спеціальне свято - Національний день жування листя коки, а потім прийняв рішення про відмову Болівії від дотримання Єдиної конвенції про наркотичні засоби ООН. У січні 2013 року Ла-Пас знову приєднався до конвенції із застереженням, згідно з якою в цій країні офіційно дозволяється культивування кокаїнових кущів і вживання листя коки з медичною та ритуальною метою.