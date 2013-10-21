На місці вибуху у Волгограді виявлені фрагменти гранати (фото)

15:07, 21 жовтня 2013
Світ
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На місці вибуху пасажирського автобуса в Красноармійському районі Волгограда виявлені фрагменти ручної осколкової гранати. 

В даний час сапери запустили в салон автобуса робота- маніпулятора

Тип гранати встановлюється. В даний час сапери запустили в салон автобуса робота-маніпулятора, який проводить детальний огляд.

Після робота огляд місця події почнуть криміналісти. У СУ СКР по Волгоградській області V1.ru повідомили, що за фактом вибуху вже порушено кримінальну справу.

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