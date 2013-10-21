На місці вибуху у Волгограді виявлені фрагменти гранати (фото)

Тип гранати встановлюється. В даний час сапери запустили в салон автобуса робота-маніпулятора, який проводить детальний огляд.

Після робота огляд місця події почнуть криміналісти. У СУ СКР по Волгоградській області V1.ru повідомили, що за фактом вибуху вже порушено кримінальну справу.