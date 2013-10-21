У Волгограді підірвали автобус, загинули шестеро людей

«Сьогодні о 14:05 надійшло повідомлення про вибух у салоні пасажирського автобуса в Красноармійському районі м.Волгоград (у районі зупинки «Лісобаза»). В результаті вибуху загоряння немає, 40 пасажирів евакуйовано. За попередніми даними 18 осіб постраждало, з них 6 осіб загинуло», - повідомили УНІАН у регіональному управлінні МНС.

Відзначається, що особисті дані постраждалих уточнюються. У районі події працюють медики та фахівці МНС.

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Національний антитерористичний комітет (НАК) підтвердив версію про вибуховий пристрій. Про це повідомляє РІА Новини.

Всього у момент вибуху в пасажирському автобусі знаходилися близько 40 людей. Очевидці розповіли, що значну частину пасажирів складали студенти.