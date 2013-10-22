ЗМІ: Президент Туркменистану опублікував роман, який писав з дитинства

Роботу над книгою, яка оповідає про період життя батька президента Мялікгули Бердимухамедова, автор ”почав ще в дитинстві і писав її впродовж усього життя”, повідомляє РІА Новости з посиланням на Туркменське телебачення.

Роман оповідає про період життя батька глави туркменської держави, дитинство якого припало на роки Великої Вітчизняної війни. Життєвий шлях, описаний в романі, охоплює півтора року з дитинства Мялікгули, який після того, як його батько Бердимухамед Аннаєв пішов на війну, ”трудився не покладаючи рук, допомагаючи своїй сім`ї і сільським жителям”.

За словами глави держави, у прийнятті рішень з важливих питань йому завжди допомагає батько Мялікгули Бердимухамедов.

Президент Туркменистану є автором кількох книг.