Янукович у Туркменістані відкрив міст, який «з'єднав серця»

Президент України Віктор Янукович і Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрили автодорожній міст через річку Амудар’я, збудований українською компанією «Альтком».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття мосту відбулася в рамках державного візиту В.Януковича до Туркменістану.

“Переконаний, що відкриття автомобільного руху по цьому мосту матиме величезне значення не тільки для народногосподарського комплексу Туркменістану, а й для тісної інтеграції в світові транспортні коридори, для створення історичного Великого шовкового шляху. Мости - одна з найдавніших форм архітектури. З прадавніх часів вони об'єднують те, що було розділене природою. У цьому контексті я бачу особливе символічне значення нового мосту, який з'єднав не тільки два береги Амудар’і, а й серця українських і туркменських партнерів”, - сказав В.Янукович.

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У свою чергу Г.Бердимухамедов подякував Україні за будівництво мосту завдовжки близько півтора кілометри і за той внесок, який зробила Україна в розвиток Туркменістану.

«Туркменістан і Україна — це давні друзі, відкриті один для одного. У наших держав є величезний потенціал, досвід економічного і гуманітарного співробітництва», - сказав Г.Бердимухамедов.

Він наголосив, що зведення мосту - це не перший проект, який Україна реалізувала в Туркменістані. Зокрема, за словами Г.Бердимухамедова, Україна і Туркменістан втілюють у життя десятки спільних проектів у нафтогазовій промисловості, сферах будівництва і культури.

Довідка УНІАН. Автодорожній міст через річку Амудар’ю між містами Атамурат і Киргичі збудований українською компанією «Альтком», будівництво розпочалося у 2010 році. Міст є одним з елементів міжнародного транспортного коридору Схід — Захід, який відтворює Великий шовковий шлях.