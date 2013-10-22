Цього тижня "українському Брейвіку" може бути винесено вирок у суді Лондона
Сторона обвинувачення оприлюднила результати розслідування правоохоронними органами Великої Британії, в яких вони підтверджують причетність громадянина України до кримінальних і терористичних дій.
25 жовтня може бути винесено вирок громадянину України Павлу Лапшину, якого звинувачують у скоєнні злочинів кримінального та терористичного характеру у Великій Британії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
За його словами, у Кримінальному суді Лондона відбулося чергове слухання у справі Лапшина.
Сторона обвинувачення оприлюднила результати розслідування правоохоронними органами Великої Британії, в яких вони підтверджують причетність громадянина України до зазначених злочинів.
“В зв'язку з тим, що Павло Лапшин визнав себе винним у скоєних злочинах, суддею призначено наступне засідання у справі на 25 жовтня, в ході якого він буде заслуханий та передбачається, що буде винесено вирок”, - сказав Перебийніс.
Як повідомлялося, Лапшина затримали 18 липня в рамках розслідування вибухів поблизу мечетей у містах Волсолл і Тіптон, яке проводив підрозділ поліції Західного Мідлендса з питань боротьби з тероризмом.
Йому було висунуто обвинувачення у вбивстві, у незаконних діях з вибуховими речовинами та підготовці терористичних актів.