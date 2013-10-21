ЗМІ: Українець Лапшин зізнався у вбивстві та підготовці терактів у Британії

Також він зізнався в підготовці вибухів біля мечетей в графстві Уест-Мідлендс, повідомляє ИТАР-ТАСС.

25-річний Лапшин прибув до Британії 24 квітня зі Дніпропетровська на стажування в компанію з виробництва програмного забезпечення. Він жив і працював у Бірмінгемі. Згідно з даними ЗМІ, поліція виявила у нього на квартирі частини саморобних бомб.

Лапшин був затриманий у липні і звинувачений в терористичній діяльності з серії епізодів, а також у скоєному 29 квітня вбивстві Саліма, який був зарізаний на шляху додому з мечеті. Як повідомили в поліції, Лапшин на допитах не приховував своїх расистських поглядів.

У сукупності українцю загрожує позбавлення волі на строк до 20 років. Вирок йому має бути винесений 29 жовтня.