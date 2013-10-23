Розгортання наземної частини ЄвроПРО розпочнеться в Румунії до кінця жовтня
00:34, 23 жовтня 2013Світ
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У рамках проекту створення НАТО системи протиракетної оборони Європи до кінця жовтня в Румунії розпочнеться розгортання наземної протиракетної системи AEGIS.
Розгортання наземної частини системи ЄвроПРО розпочнеться в Румунії до кінця жовтня
Про це сказав сьогодні генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє РІА «Новости».
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”Розгортання в Румунії наземної протиракетної системи AEGIS почнеться до кінця жовтня”,- сказав він журналістам у Брюсселі по завершенні першого дня дводенної зустрічі міністрів оборони 28 країн НАТО.
Расмуссен нагадав, що в 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було оголошено про запуск першої фази системи ЄвроПРО.
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