У США ставлять під сумнів ефективність ПРО в Європі

Секретні дослідження міністерства оборони США привели до сумнівів з приводу ефективності мультимільярдного проекту системи протиракетної оборони (ПРО) в Європі, покликаної захистити США від Ірану, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на представників конгресу США, повідомляють РІА Новости.

Вади в розгортанні американської ПРО були вказані у доповіді на основі закритих досліджень Пентагону, підготовленому представниками Рахункової палати США (Government Accountability Office, GAO) для членів конгресу США. "Румунія є поганим місцем для ракет-перехоплювачів, покликаних обороняти США. Крім цього, дислокація ПРО в Польщі може працювати тільки в тому випадку, якщо США розроблять можливість запускати ракети-перехоплювачі, поки іранські ракети знаходяться на розгінній стадії польоту", - заявили представники GAO. За даними Ассошіейтед Прес, адміністрація США не вважає цю ідею можливою.

Як відзначає агентство, високопоставлені військові США були ознайомлені з доповіддю, деякі зазначили, що територія США вже знаходиться під захистом інших ракетних систем, а європейська ПРО може захищати і союзників Штатів в Європі, і американські війська, які там базуються. Ряд військових представників вважає, що проблеми з євроПРО можна подолати, хоча це буде складно зробити. Зокрема, повідомляє агентство, одна пропозиція на цю тему була відкинута з технічних міркувань, інша - перевести ракети-перехоплювачі, плановані для Польщі і, можливо, для Румунії, на кораблі в Північному морі - може бути небезпечно дипломатично.

Звіт GAO був запитаний представником республіканської партії Майклом Тернером - головою підкомітету конгресу зі стратегічних озброєнь, який курирує систему ПРО за кордоном. Тернер висловив заклопотаність тим, що система ракетних перехоплювачів може виявитися марною. "Доповідь дійсно підтверджує те, про що я давно вже говорив: це було поспішна пропозиція президента", - сказав він.

Плани зі створення системи ПРО в Східній Європі були затверджені при президенті Бушу-молодшому. Президент Барак Обама 17 вересня 2009 оголосив про зміну цих планів: США відстрочили розгортання наземних елементів ПРО в Європі до 2015 року.