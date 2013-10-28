Відомих британських журналістів судять за незаконне отримання інформації

Висунуті Королівською прокуратурою звинувачення проти Брукс і Кулсона відносяться до періоду їх роботи в газеті "Сан" і тижневику "Ньюс оф Уорлд", що входили в медіа-імперію Руперта Мердока, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Крім цього Брукс пред'явлені додаткові звинувачення в спробі перешкоджати правосуддю за рахунок знищення доказів - намагалася позбутися своїх портативних комп'ютерів. Тим часом, Брукс і Кулсон заперечують звинувачення у більшості епізодів. Експерти вважають, що судовий процес триватиме близько півроку, а його підсумком може стати тюремне ув'язнення на строк до п'яти років.

Водночас перед судом постануть ще шість журналістів, в різний час працювали під керівництвом Брукс і Кулсона.

Очікується, що сьогодні буде розпочато процес затвердженнями сторонами журі присяжних, які й винесуть свій вердикт про винуватість підсудних. У ході процесу свідчення дадуть близько 100 осіб, у тому числі колишні і діючі співробітники британських ЗМІ.

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Ряд фахівців вважають, що ця гучна справа може стати початком процесу над мультимедійною імперією Мердока, так як Брукс і Кулсон протягом десятиліть були його найближчими сподвижниками і керували поруч британських ЗМІ медіа-магната.

Крім того, майбутній процес здатний кинути тінь і на прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, який підтримував дружні стосунки з Брукс. Кулсон, покинувши "Ньюс оф Уорлд", спочатку очолив прес-офіс Консервативної партії, а потім близько восьми місяців займав посаду глави комунікацій канцелярії прем'єр-міністра і радника Кемерона зі зв'язків з пресою.

"Ньюс оф Уолрд" була закрита Мердоком влітку 2011 року, після загальнонаціонального скандалу навколо прослуховування його журналістами телефонних ліній британців. Водночас проти Брукс і Кулсона були висунуті звинувачення в заохоченні подібної практики отримання інформації, а парламент країни підготував законопроект щодо обмеження втручання преси в особисте життя громадян.

Тим часом майбутній суд повинен стати ключовим епізодом в картині про Брукс, що готується до зйомок, головну роль в якій зіграє відома австралійська актриса Ніколь Кідман.