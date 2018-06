Стали відомі імена журналістів, арештованих у Великобританії

Сталивідомііменажурналістів, заарештованиху Великобританіївзв'язкуз розслідуваннямнезаконнихметодів отриманняінформації співробітникамикорпораціїРупертаМердокаNews International, повідомляєРадіоСвобода.Усі вонивиявилисяколишнімиабодіючимипрацівникамитаблоїдуThe Sun.



Середзатриманих- колишнійзаступник головногоредакторатаблоїдуФергюсШанахан, колишнійкеруючийредакторвиданняГрехемДадман, редакторкримінальної хронікиМайкСалліван іначальниквідділу новинКрісПаро.Заарештованийтакож 29-річнийофіцерполіції.



Розслідування проможливий підкупполіціїспівробітникамиThe Sunідепаралельнозі справоюпро незаконне прослуховуванняжурналістамитаблоїдуNews of the Worldприватнихтелефоннихрозмов.За данимиполіції, суботніарешти були проведенінапідставіінформації,наданоїсамою корпорацією- яка,після гучногоскандалувліткуминулогороку, зобов'язаласявикорінитинезаконніжурналістськіпрактики.КорпораціяМердокаготуєтьсязапуститиновунедільнугазету,The Sunday Sun, замістьзакритоїNews of the World.