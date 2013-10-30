Росія випустила нові купюри у 100 рублів до Олімпіади-2014 (фото)

Сьогодні, 30 жовтня, Банк Росії випускає в обіг пам'ятні банкноти номіналом 100 рублів, присвячені Олімпійським зимовим іграм 2014 року в м. Сочі, повідомляє прес-служба Центрального банку Російської Федерації.

Тираж пам'ятних банкнот склав 20 млн примірників.

На банкнотах переважає синій колір, зображення виконане вертикально.

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На зовнішній стороні зображено сноубордиста на тлі олімпійських об'єктів в Сочі, а на зворотному - Олімпійський стадіон "Фішт".

Захисну полімерну прозору стрічку введено в папір з формуванням прозорого вікна, що містить оптично-змінний елемент у вигляді сніжинки. Філігранний водний знак розташовано у верхній частині банкноти.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття Олімпійських ігор в Сочі відбудеться 7 лютого 2014 року.