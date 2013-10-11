Ватикан випустив ювілейні монети з помилкою у слові «Ісус» (фото)

Ювілейні монети на честь папи Римського Франциска виявилися випущені з друкарською помилкою: в написі замість Jesus («Ісус») було викарбовано Lesus. Як повідомляє BBC News, Ватикану довелося відкликати з продажу близько шести тисяч монет, передає Лента.ру.

The Independent пише, що до того, як помилку було виявлено​​, кілька монет все ж було продано. Як вказують ЗМІ, тепер щасливі власники зможуть дуже дорого перепродати раритет.

Випуском пам'ятних монет з бронзи, срібла і золота займався Монетний двір Італії. Опечатку було допущено у фразі латинською мовою, яку папа Римський вибрав в якості свого девізу: «Vidit ergo Jesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit , ait illi sequere me» («Ісус побачив чоловіка, що сидів на митниці, і каже йому: іди за Мною»). Про реакцію самого папи на друкарську помилку поки не повідомлялося.

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Аргентинський кардинал Хорхе Маріо Бергольо був вибраний папою Римським у березні 2013 року. Він взяв собі ім'я на честь святого Франциска Ассизького, засновника ордену францисканців, відомого своїм аскетизмом.

Друкарські помилки в процесі карбування ювілейних і звичайних монет трапляються досить регулярно. Так, у квітні цього року центробанк Ірландії допустив помилку при випуску монети на честь письменника Джеймса Джойса: в цитаті з роману Джойса «Улісс» з'явилося слово, якого не було в оригіналі тексту. Однак ірландський регулятор вирішив не скасовувати продаж монет.