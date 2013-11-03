Десятки тисяч мешканців Молдови виступили на підтримку євроінтеграції (фото)

Мітинг відкрив президент Республіки Молдова Ніколає Тімофті, який заявив, що «ми прийшли сюди разом, щоб підтримати національну ідею - шлях Молдови до Європи», передає агентство Новости-Молдова.

Голова Демократичної партії Маріан Лупу, звертаючись до присутніх, зазначив, що «євроінтеграція не означає ізольованості Молдови від всього світу».

«Навпаки, ми станемо міцнішим мостом між Сходом і Заходом. Молдова є і залишиться відкритою і привітною. Ми й надалі збережемо добрі відносини з Румунією та Україною, з Росією та Казахстаном», – сказав він.

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Учасники зборів зобов'язалися зробити все, що в їхніх силах, для досягнення мети з модернізації та євроінтеграції країни, зауваживши, що «для цього необхідно виявити солідарність і рішучість».

Вони виступили з вимогою до молдавських політиків виявити єдність і політичну зрілість заради інтересів держави та її громадян, забезпечити населення гідними умовами життя та праці, а також «впоратися з усім зовнішнім і внутрішнім тиском в ім'я європейського майбутнього Республіки Молдова».

Мітинг завершився без ексцесів.