Голова МЗС Польщі назвав Молдову гарним прикладом для інших країн

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявили про це за підсумками вівторкового візиту до столиці Молдови Кишинева. Вони додали, що робота над текстом угоди має завершитися до весни наступного року, повідомляє Радіо Свобода.

Сікорський назвав Молдову «гарним прикладом для інших учасників «Східного партнерства».

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Водночас Більдт розкритикував «погрози Молдові від інших країн», очевидно маючи на увазі тиск з боку Росії, спрямований на блокування зближення Молдови і ЄС.

Комісар ЄС з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі у вівторок, підкреслив, що тісніші відносини з ЄС не загрожуватимуть суверенітету країн-учасниць «Східного партнерства».