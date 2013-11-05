Бізнесмен розкрив секрети ВМС США за квитки на Леді Гагу і повій

02:51, 05 листопада 2013
Світ
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Бізнесмен з Малайзії на прізвисько "Товстий Леонард" звинувачується в розкритті таємних даних ВМС США в обмін на квитки на концерт Леді Гаги та повій

Бізнесмен розкрив секрети ВМС США за квитки на Леді Гагу і повій

Компанія бізнесмена обслуговувала кораблі США протягом 25 років, контракт був перерваний. Відзначається, що компанія ошукала ВМФ на $ 10 млн лише за один рік роботи в Таїланді.

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У змові також брав участь командувач ВМС Майкл Мізевіч, він заарештований, повідомляє Газета.ру з посиланням на Sky News .

Ніхто із затриманих не визнав свою провину, слухання призначені на 8 листопада. Обвинуваченим загрожує до п'яти років в'язниці.

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