ЗМІ: Главу спецслужб США можуть відправити у відставку навесні 2014 року

Генерал армії Кіт Александер, директор агентства національної безпеки США (АНБ), чиї співробітники, згідно з публікаціями Едварда Сноудена, ведуть стеження за громадянами та керівництвом країн по всьому світу, піде у відставку найближчими місяцями, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерело у військових колах, передає РІА Новости.

Повідомляється, що Александер вже прийняв рішення і залишить свою посаду в період з березня по квітень 2014 року. Також очікується, що до кінця року АНБ покине заступник директора Джон Інгліс (John Inglis). Генерал Александер займає посаду директора АНБ з квітня 2005 року.

Одним з найбільш вірогідних кандидатів на посаду директора АНБ джерело агентства назвав віце-адмірала Майкла Роджерса (Michael Rogers), який у ці час очолює 10 -й флот ВМС США - кіберкомандування ВМС. Штаб 10-го флоту, як і штаб-квартира АНБ знаходяться на військовій базі "Форт-Мід" в штаті Меріленд. Офіційні представники розвідувального відомства дану інформацію не коментують. Раніше сам Александер заявляв, що допускає можливість свого відходу навесні наступного року.

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Після викриттів, які опублікував Сноуден, АНБ піддалося жорсткій критиці як усередині країни, так як здійснювало стеження за громадянами США, так і з боку іноземних держав, де розвідка велася щодо урядів і великих компаній. Найбільш серйозні скандали сталися з Бразилією, чий президент Ділма Руссефф відмовилася від візиту до США, а також з Німеччиною, керівництво якої вважало, що подібні публікації загрожують термінами встановлення Трансатлантичної зони вільної торгівлі.

Сноуден у 2013 році поширив інформацію про програми стеження американських спецслужб, в США його звинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей. Він прибув до Росії у червні цього року транзитом з Гонконгу, але затримався в московському аеропорту "Шереметьєво". Першого серпня Сноудену було надано притулок у Росії терміном на рік .