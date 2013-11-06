У Мінську затримали людей, що зустрічали випущеного після затримання друга

У Мінську, біля Центру ізоляції правопорушників, на вулиці Окрестіна затримано дев'ять чоловік, які зустрічали гомельчанина Юрія Рубцова, який сьогодні мав звільнитися після тридобового арешту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, серед затриманих сам Рубцов, а також Леонід Кулаков, Марина Тітова, Ольга Ніколайчик, лідер молодіжної організації кампанії «Говори правду!» «Імена» Павло Виноградов, мати активістки громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Юлії Степанової Оксана Степанова, кореспондент газети «Новы час» Вячеслав Пешко.

Прізвища ще двох затриманих поки що невідомі. Всіх доставлено до Московського РУВС Мінська. За що їх затримали, невідомо.

Як повідомляв УНІАН, Рубцов був затриманий після проведення акції з нагоди дня поминовения предків «Дзяди» 3 листопада в Мінську.

Під час акції на ньому була майка з написом спереду «Лукашенко, йди», ззаду – «Чотири рази президент – ні! Це не президент, а цар-самозванець!».

Перед початком акції співробітники міліції рекомендували Рубцову зняти майку, аби уникнути інцидентів, проте він відмовився це зробити, посилаючись на те, що законів, які забороняють носити подібний одяг, у Білорусі немає. Незабаром після мітингу Рубцова затримали неподалік від урочища Куропати, а 4 листопада він був засуджений судом Радянського району Мінська до трьох діб арешту за непокору співробітникам міліції.