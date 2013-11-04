У Білорусі чоловіка судитимуть за майку з написом "Лукашенко, уходи" (відео)

Юрія Рубцова, якого затримали 3 листопада після мітингу в Куропати, повинні судити сьогодні в суді Радянського району Мінська, повідомила правозахисниця Анастасія Лойко. Коли почнеться процес, невідомо, але, за наявною інформацією, затриманого вже доставили у суд. Невідома й стаття, за якою він обвинувачується.

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Як повідомляє БелаПАН, перед початком ходи до нього підійшли співробітники міліції і попросили зняти майку щоб уникнути інциденту. Однак чоловік відмовився знімати майку і знаходився в ній і під час ходи, і під час мітингу.

У коментарі журналістам Юрій Рубцов повідомив, що він би хотів, щоб Діди "стали днем єднання політичних сил нашої країни".

"На жаль, багато політичних сил не усвідомлюють, що пам'ять про розстріляних, зниклих політичних діячів вже при цій владі, пам'ять про вибух в метро повинна їх згуртувати, чого не відбувається", - сказав він.

На питання, чи не боїться він ходити по місту в майці з таким написом, Рубцов відповів: "Не знаю, як у Мінську, а в Гомелі я вже п'ять місяців в ній ходжу. Не думаю, що тут буде виключення". Він додав, що за весь час, що він ходить в цій майці, його зупинили два рази. Одного разу співробітники міліції вимагали зняти майку, у відповідь він попросив міліціонерів назвати йому закон, який забороняє носити подібний одяг. "Мені відповіли: ну ви ж самі розумієте..." - розповів він. Рубцов також поцікавився, як співробітники правоохоронних органів можуть пропонувати йому "жити по поняттях, а не по закону".

На питання, чи готовий він бути затриманим та засудженим, гомельчанин відповів, що в нашій країні будь-хто може стати "політичним заручником".

Відео: belapan.by