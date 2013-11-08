У Єгипті ліквідують верхню палату парламенту

За відповідне рішення проголосували члени "комісії п'ятдесяти", яка розробляє нову конституцію , повідомляє Газета.ру з посиланням на Al Araibya.

Проект конституції буде представлений президентові країни Адлі Мансуру в кінці листопада 2013 року.

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Нагадаємо, раніше влада заявила, що не будуть продовжувати режим надзвичайного стану, дія якого закінчується 14 листопада.

За її словами, з відміною режиму НС автоматично також перестає діяти і комендантська година.