У Єгипті ліквідують верхню палату парламенту
03:27, 08 листопада 2013Світ
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Нова єгипетська конституція ліквідує верхню палату парламенту.
Нова єгипетська конституція ліквідує верхню палату парламенту / Фото : mirislama.com
За відповідне рішення проголосували члени "комісії п'ятдесяти", яка розробляє нову конституцію , повідомляє Газета.ру з посиланням на Al Araibya.
Проект конституції буде представлений президентові країни Адлі Мансуру в кінці листопада 2013 року.
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Нагадаємо, раніше влада заявила, що не будуть продовжувати режим надзвичайного стану, дія якого закінчується 14 листопада.
За її словами, з відміною режиму НС автоматично також перестає діяти і комендантська година.
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