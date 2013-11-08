Сенат США заборонив дискримінацію геїв на робочому місці

Законопроект підтримали 64 сенатори, проти були 32. Законопроект забороняє звільняти працівників або відмовляти кандидатам на робоче місце за мотивами нетрадиційної сексуальної орієнтації, пише РІА Новости.

Президент Обама привітав ухвалення законопроекту Сенатом. Законопроект "покінчить з несправедливістю щодо американців, яким відмовляють у роботі або звільняють просто за те, що вони лесбіянки, геї, бісексуали або трансгендери", сказав Обама.

На тему: Геї в США тепер можуть бути бойскаутами

У США вже діяло законодавство, яке забороняло дискримінацію за ознакою раси, статі, релігійної приналежності або інвалідності, нагадав Обама.

Тепер документ буде направлений для розгляду до Палати представників, спікер якої, Джон Бейнер, виступає проти його прийняття. Президент Обама закликав республіканців зняти заперечення проти законопроекту.

"Одна партія в одній палаті Конгресу не повинна стояти на шляху у мільйонів американців, які хочуть щодня ходити на роботу і хочуть, щоб їх оцінювали тільки за якістю роботи", - сказав президент.

Обама до моменту обрання президентом у 2008 році заявляв, що "розмірковує" про те, чи схвалювати одностатеві шлюби, але потім беззастережно підтримав їх. За його правління ряд штатів прийняли законодавство, яке дозволяє одностатеві шлюби, а інші штати подібні союзи заборонили спеціальними законами.

Голосування в Сенаті у четвер було ознаменувалося тим, що ряд сенаторів-республіканців підтримали законопроект всупереч консерваторам у їхній власній партії, які виступили проти закону. Республіканська фракція в Сенаті також утрималася від тактики обструкції, дозволивши демократичній більшості прийняти закон.