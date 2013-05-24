Геї в США тепер можуть бути бойскаутами

Більше 60% з 1,4 тисячі представників регіональних організацій проголосували на щорічному зльоті за зняття заборони. Заборону обговорювали впродовж кількох років, її розглядав у 2000 році Верховний суд США, який ухвалив, що бойскаути мають право не допускати геїв у свої осередки, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканал Fox News.

Традиційно бойскаути не допускали у свої лави геїв і атеїстів. Серед дорослих керівників скаутського руху геїв, як і раніше, не буде.

Незважаючи на рішення про зняття заборони, дискусія ще не завершена. Деякі консервативні і релігійні організації, що підтримують бойскаутські осередки, загрожують вийти з руху і відмовити йому в пожертвах. До 70% з 100 тисяч осередків бойскаутів пов'язані з релігійними організаціями, серед яких такі впливові, як Римсько-католицька церква, Південна баптистська конвенція і Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони).

Американські скаути відсвяткували в 2010 році 100-річчя свого руху. Зараз у їхніх лавах 2,6 мільйона осіб, хоча в періоди найбільшого розквіту було до 4 мільйонів. Крім того, в організації беруть участь близько 1 мільйона дорослих керівників та волонтерів.