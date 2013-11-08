Жертвами потужного тайфуну на Філіппінах стали 3 людей

15:27, 08 листопада 2013
Світ
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Жертвами найпотужнішого в цьому році тайфуну "Йоланда" стали троє людей, заявив офіційний представник національного управління цивільної оборони Філіппін Рейнальдо Балідо. 

Вся провінція Самар позбулася енергопостачання

Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, передає новинний інтернет -портал GMA News. За даними американських метеорологів, міць стихії в момент зіткнення із землею супроводжувалася поривами вітру до 379 кілометрів на годину.

Хвилі заввишки до шести метрів обрушилися на береги островів Самар і Лейте. В даний час тайфун проходить в районі міста Тапас на острові Панай і рухається на північний захід зі швидкістю 40 кілометрів на годину, повідомляє РІА Новости.

"Вся провінція Самар позбулася енергопостачання, " - повідомив її губернатор Шарі Тан, де стихія пронеслася кількома годинами раніше. З інших районів у центральній частині Філіппін надходять повідомлення про перебої зі зв'язком. Філіппінське Управління цивільної авіації заявило про закриття до вечора суботи всіх аеропортів в центральних регіонах.

Очікується , що "Йоланда" перетне Філіппіни протягом п'ятниці - суботи. Після цього тайфун опиниться в Південно-Китайському морі, де може додатково посилитися, і продовжить рух у бік В'єтнаму. 

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