Жертвами потужного тайфуну на Філіппінах стали 3 людей

Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, передає новинний інтернет -портал GMA News. За даними американських метеорологів, міць стихії в момент зіткнення із землею супроводжувалася поривами вітру до 379 кілометрів на годину.

Хвилі заввишки до шести метрів обрушилися на береги островів Самар і Лейте. В даний час тайфун проходить в районі міста Тапас на острові Панай і рухається на північний захід зі швидкістю 40 кілометрів на годину, повідомляє РІА Новости.

"Вся провінція Самар позбулася енергопостачання, " - повідомив її губернатор Шарі Тан, де стихія пронеслася кількома годинами раніше. З інших районів у центральній частині Філіппін надходять повідомлення про перебої зі зв'язком. Філіппінське Управління цивільної авіації заявило про закриття до вечора суботи всіх аеропортів в центральних регіонах.

Очікується , що "Йоланда" перетне Філіппіни протягом п'ятниці - суботи. Після цього тайфун опиниться в Південно-Китайському морі, де може додатково посилитися, і продовжить рух у бік В'єтнаму.