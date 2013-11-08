На Філіппіни налетів потужний тайфун

Тайфун, якому привласнена вища категорія за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона, обрушився на острови Самар і Лейте, розташовані в центральній частині Філіппінського архіпелагу. Швидкість вітру в ньому, за різними оцінками, становить від 76 до 105 метрів на секунду. Висота хвиль, піднятих ураганом, досягає 4-5 метрів.

Як повідомляє Agence France-Presse, з небезпечної зони евакуйовано більше 125 тисяч людей. За даними Reuters, в притулках перебувають в цілому близько мільйона людей. Даних про кількість постраждалих від стихії поки немає, повідомляє Lenta.ru.

Читайте також:Жертвами тайфуну в Японії стали 16 людей, більше 40 пропали без вісті

В очікуванні тайфуну в центральних провінціях Філіппін були закриті школи, офіси і магазини. Скасовано близько 200 авіарейсів, припинено поромне і автобусне сполучення. Армія і служби порятунку приведені в стан готовності.

Повідомляється також про приготування до шторму в столиці Філіппін Манілі. Хоча місто не лежить на шляху тайфуну, в його районі очікується вітер понад 25 метрів в секунду і сильні дощі, пише Associated Press.

За прогнозами метеорологів, «Хаян» залишить територію Філіппін в суботу, 9 листопада, вийде в Південно-Китайське море і попрямує у напрямку до В'єтнаму і Лаосу.

«Хаян» став найсильнішим тайфуном за 2013 рік, обігнавши тайфун «Усаги», який обрушився на північ Філіппін і на південний схід Китаю у вересні. Швидкість вітру в «Усаги» досягала 66 метрів на секунду

У середньому за рік на Філіппіни обрушується близько 20 тайфунів, багато з яких викликають сильні руйнування і призводять до загибелі людей. У грудні 2012 року жертвами урагану «Бофа» стали більше тисячі людей.