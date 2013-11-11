США і ЄС продовжили переговори про найбільшу в світі зону вільної торгівлі
21:08, 11 листопада 2013Світ
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Представники Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки почали сьогодні у Брюсселі друге коло переговорів про створення між ними зони вільної торгівлі, яка стане наразі найбільшою у світі
ЗВТ має принести обом економікам мільярди доларів / Фото: Обозреватель
Переговори щодо пропонованого Трансатлантичного торговельно-інвестиційного партнерства, що протривають тиждень, мають зосередитися на шляхах розширення інвестицій і торгівлі, зниження імпортних мит і послаблення торговельних обмежень, повідомляє Радіо Свобода.
Домовленість має принести в економіки США і ЄС мільярди доларів і створити сотні тисяч нових робочих місць.
Переговори між двома найбільшими у світі торговельними партнерами відбуваються на тлі звинувачень про шпигування американських спецслужб за європейськими керівниками й компаніями.
Минулого року обсяг торгівлі між ЄС і США сягнув близько 800 мільярдів євро (понад 1 трильйона доларів).
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