США і ЄС продовжили переговори про найбільшу в світі зону вільної торгівлі

Переговори щодо пропонованого Трансатлантичного торговельно-інвестиційного партнерства, що протривають тиждень, мають зосередитися на шляхах розширення інвестицій і торгівлі, зниження імпортних мит і послаблення торговельних обмежень, повідомляє Радіо Свобода.

Домовленість має принести в економіки США і ЄС мільярди доларів і створити сотні тисяч нових робочих місць.

Переговори між двома найбільшими у світі торговельними партнерами відбуваються на тлі звинувачень про шпигування американських спецслужб за європейськими керівниками й компаніями.

Минулого року обсяг торгівлі між ЄС і США сягнув близько 800 мільярдів євро (понад 1 трильйона доларів).