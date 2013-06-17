ЄС і США почали переговори про створення зони вільної торгівлі

Євросоюз і США офіційно оголосили про початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу в понеділок на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном і президентом США Бараком Обамою.

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"Сьогодні особливий день для відносин між ЄС і США. Ми оголошуємо про початок переговорів щодо угоди про трансатлантичне партнерство у сфері торгівлі та інвестицій", - цитують Баррозу РІА Новости.