ЄС і США почали переговори про створення зони вільної торгівлі
17:44, 17 червня 2013Світ
384 0
ЄС і США оголосили про початок переговорів про зону вільної торгівлі.
Баррозу розповів про початок переговорів / Фото: vlahovicgroup.com
Євросоюз і США офіційно оголосили про початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.
Про це заявив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу в понеділок на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном і президентом США Бараком Обамою.
На тему: У Єврокомісії переконують, що вільна торгівля з ЄС відкриє Україні вікно у світ
"Сьогодні особливий день для відносин між ЄС і США. Ми оголошуємо про початок переговорів щодо угоди про трансатлантичне партнерство у сфері торгівлі та інвестицій", - цитують Баррозу РІА Новости.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter