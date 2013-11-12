Заворушення на День незалежності ганьблять Польщу - Туск

Туск пообіцяв скоротити візит до Франції, де лідери Євросоюзу обговорюватимуть безробіття серед молоді, щоб особисто почути від представників МВС доповідь про події понеділка, які, за його словами, "перетворилися на трагедію", пише РИА Новости.

"Події цього вечора для Польщі дуже сумні. Це стосується і неприпустимого акту агресії щодо поліцейських, які охороняли російське посольство, і щодо самого посольства. Висловлюю співчуття", - сказав прем'єр, поклавши частину відповідальності за безпорядки на свого головного політичного опонента - лідера партії "Закон і справедливість" Ярослава Качиньського.

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"Сьогодні увечері я почув з вуст Ярослава Качинського, що він покаже силу, що Польща насправді не незалежна. Ці слова демонструють, що 11 листопада ми не можемо провести так, як хотілося б. Якщо ми чуємо у свято незалежності Польщі, що деякі сили загрожують польській незалежності, то я не сумніваюся, що такі слова призводять до такого роду подій", - сказав прем'єр журналістам перед вильотом до Парижа.

На його думку, "кожен відповідальний політик повинен обов'язково висловитися на цю тему". "Мені дуже шкода, а часом і соромно за те, що відбувається 11 листопада, коли ми повинні показати, як ми пишаємося своєю батьківщиною", - зазначив Туск.

Польські націоналісти і праві радикали в понеділок провели "Марш незалежності", в ході якого біля воріт російського посольства була підпалена поліцейська будка, а в бік дипмісії летіло каміння, фаєри і петарди. Раніше демонстранти влаштували в центрі міста бійку, спалили інсталяцію у формі веселки і кілька автомобілів.