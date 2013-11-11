У Варшаві День незалежності Польщі відзначили нападом на посольство РФ (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських правоохоронців, хулігани підпалили будку охоронця посольства та кидали в бік посольства каміння та фаєри, вигукували непристойності на адресу росіян.

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в інциденті взяли участь "кілька сотень" хуліганів, які раніше атакували ще одну будівлю в центрі Варшави, де теж виникла бійка та дійшло до підпалу щонайменше двох автомобілів та "Арки толерантності".

Сутички виникли на шляху "Маршу незалежності", який щороку проводять патріотично-націоналістичні організації та на маршруті якого практично кожного року доходить до бійок між прихильниками поглядів правого та лівого спрямування.

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За даними поліції, постраждали четверо правоохоронців, вони були доставлені до лікарень.

Поліції, за останніми даними, вдалося затримали більше 10 хуліганів.

Влада Варшави після появи інформації про заворушення вирішила відкликати дозвіл на проведення маршу, який, проте продовжився.

Один з організаторів заходу Артур Завіша заявив в ефірі телеканалу TVN24, що учасники маршу не мають жодного стосунку до молодиків, що влаштували бійки у столиці. За його словами, у марші беруть участь кілька десятків тисяч «справжніх патріотів Польщі».

Польські ЗМІ зазначають, що сутички, швидше за все, влаштували представники неформальних груп радикальних футбольних фанів. Телеканали демонстрували, що більшість з них закривали обличчя.

Cьогодні у Варшаві минуло кілька заходів з нагоди Дня незалежності Польщі, серед яких ще - один марш, у якому взяли участь високопосадовці. Цей захід відбувся без інцидентів.