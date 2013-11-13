В Єгипті закінчився надзвичайний стан

Суд у Каїрі оголосив про завершення тримісячного надзвичайного стану в Єгипті.

Оголошення про це надійшло на два дні раніше, ніж очікувалося. НС повинен був припинитися внаслідок неподовження після 14 листопада. Військовий уряд заявив, що чекатиме на офіційне повідомлення суду, повідомляє радіо «Свобода».

США привітали це рішення. Водночас речниця Держдепартаменту Джен Псакі наголосила, що Вашингтон і надалі стурбований ситуацією в Єгипті і закликає уряд «поважати права всіх єгиптян», включно з правом на мирний протест.

Надзвичайний стан було оголошено 14 серпня, коли Єгипет охопила хвиля насильства після повалення військовими підтримуваного ісламістами Президента Мухаммада Мурсі. Сотні людей, в основному прихильники Мурсі, були вбиті під час заворушень.