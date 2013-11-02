Режим надзвичайного стану в Єгипті закінчиться 14 листопада

Влада Єгипту не буде продовжувати режим надзвичайного стану, дія якого закінчується 14 листопада. Про це заявив сьогодні віце-прем'єр, міністр вищої освіти АРЄ Хусам Іса, повідомляє ІТАР-ТАРС.

За його словами, з відміною режиму НС автоматично також перестає діяти і комендантська година. "Після 14 листопада в країні застосовуватимуться стандартні заходи щодо забезпечення безпеки", - вказав Іса.

Комендантська година була введена одночасно з надзвичайним станом після розгону мітингів прихильників скинутого військовими президента Мухаммеда Мурсі в середині серпня, що спровокувало різке загострення обстановки в країні і призвело до ескалації насильства. 13 вересня тимчасовий президент АРЄ Адлі Мансур розпорядився продовжити його на два місяці.

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У даний час комендантська година в Єгипті обмежується чотирма годинами - з 01:00 до 05:00. Однак, щоп'ятниці, коли прихильники "Братів-мусульман" організовують марші та протестні виступи, обмеження на пересування людей і транспорту набуває чинності з 19:00.

Ще майже два тижні тому влада країни оголосила про те, що не продовжуватиме режим надзвичайного стану в країні. В уряді тоді заявили, що у разі потреби це питання має бути винесено на всенародний референдум.