Один з двох автопілотів Boeing-737 був відключений, посадка здійснювалася вручну

Один з двох автопілотів літака Boeing-737, що розбився в Казані, був відключений, екіпаж літака здійснював посадку в ручному режимі, повідомив МАК попередні результати розшифровки "чорних ящиків".

Пасажирський літак Boeing-737 авіакомпанії "Татарстан", що летів з Москви, в неділю розбився при посадці в аеропорту Казані. Авіакатастрофа забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів, пише РИА Новости.

"При цьому, був відключений один з двох автопілотів, задіяних в процесі заходу на посадку, і подальший політ здійснювався в ручному режимі", - йдеться в повідомленні МАК.

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