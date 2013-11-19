Один з "чорних ящиків" літака, який розбився у Казані, виявився порожнім
При ударі з нього ймовірно вилетіла капсула із записом переговорів екіпажу
Один з бортових самописців - "чорних ящиків" - Boeing, який розбився в Казані, виявився порожнім, при ударі з нього ймовірно вилетіла капсула із записом переговорів екіпажу. Про це ІТАР-ТАРС повідомили джерела, близькі до слідства.
"Два "чорні ящики" отримали серйозні ушкодження, один з них, мовний самописець, розкрито, капсули із записом в контейнері не виявилося", - сказали співрозмовники агентства. Вони не виключили, що запис може знаходитися серед уламків літака.
"Зараз на місці катастрофи ведуться її пошуки серед уламків лайнера" , - додали джерела .
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У Міждержавному авіаційному комітеті /МАК/ підтвердили інформацію про відсутність носія мовної інформації в контейнері мовного самописця літака, що розбився в Казані літака.
"При огляді доставлених до МАК пошкоджених контейнерів з бортовими самописцями /чорних ящиків/ виявилося, що в мовному контейнері не було однієї стінки. У носії мовної інформації був відсутній захищений механізм протягування стрічки", - зазначив офіційний представник МАК Олег Єрмолов. У параметричному самописці інформація є. З нею зараз працюють фахівці МАК, сказав він.
"Зчитування зафіксованої на параметричному самописці інформації та її розшифровка проводитимуться у науково-дослідному центрі МАК", - зазначив Єрмолов.