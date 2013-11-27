Прем'єр-міністр Британії запропонував позбавити пільг і депортувати іммігрантів

На думку прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, європейській владі варто переглянути основний принцип єврозони - вільного перетину кордонів. Кемерон вважає, що Євросоюзу пора вжити заходів, щоб повернути довіру людей. Нова угода виключає лояльність до мігрантів, пише Russia Today.

Щотижня заголовки британських ЗМІ рясніють цифрами статистики і заявами, що приплив мігрантів душить населення Європи і забирає у місцевих жителів робочі місця. Мігранти селяться у Великобританії, щоб жити на допомогу з безробіття, яка дозволяє знімати житло і утримувати сім'ю.

Девід Кемерон запропонував позбавити іммігрантів цих пільг та допомог, а також депортувати з країни тих приїжджих, хто займається жебрацтвом або ночує під відкритим небом. Свої ініціативи він представив у статті, опублікованій 26 листопада в газеті The Financial Times. За його словами, основні принципи нового міграційного законодавства він має намір розробляти спільно з владою Німеччини, Австрії та Нідерландів. Населення цих країн страждає від напливу мігрантів не менше, ніж британці.

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Приводом для занепокоєння стало прийдешнє в 2014 році зняття обмежень на в'їзд в зону ЄС для громадян Румунії та Болгарії. Очікується, що щорічно в Великобританію будуть приїжджати не менше 50 тисяч трудових мігрантів з цих держав, що приєдналися до Євросоюзу. Умови для румун і болгар, обумовлені при вступі країн до ЄС у 2007 році, мають на увазі вільне проживання у Великобританії та інших країнах Євросоюзу, при наявності роботи або місця навчання.

Як заявив британський прем'єр в інтерв'ю BBC News, якщо його Консервативна партія переможе на виборах 2015 року, уряд неодмінно буде посилювати політику щодо приїжджих. Раніше Кемерон озвучував пропозицію стягувати грошову заставу з громадян, що в'їжджають в країну, якщо щодо них існує «підвищений ризик порушення імміграційного законодавства».

Згідно зі статистичними прогнозами, до 2037 населення Великобританії збільшиться до 73,3 млн осіб - тобто на 9,6 млн за 25 років. Причому 60% цього приросту пов'язують з іммігрантами, як тими, що асимілювалися, так і з новоприбулими.