Віднині у Великобританії з'являться жінки-єпископи

Генеральний Синод - вищий орган Церкви Англії - сьогодні підтримав ідею жіночого єпископату.

За те, щоб дозволити жінкам ставати єпископами, висловилися 378 членів Синоду. Вісім осіб проголосували проти, 25 утрималися. Остаточне рішення з даного питання Генеральний Синод ухвалить в липні 2014 року, повідомляє РІА «Новости».

Важливо, що ще в минулому році пропозицію про жіночий єпископат було відкинуто.

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"Якщо порівняти те, що ми маємо сьогодні, з тим, що у нас було рік тому, то нинішня ситуація, як мені хтось недавно сказав, - не що інше, як диво", - заявив журналістам єпископ Саутуоркський Крістофер Чессан.

Ідею жіночого єпископату підтримав прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. "Я гаряче підтримую пропозицію щодо надання жінкам можливості стати єпископами, і сподіваюся, що Церква Англії зробить цей важливий крок, щоб забезпечити собі місце сучасної церкви, яка рухається в ногу з нашим суспільством", - заявив прем'єр під час традиційної сесії запитань і відповідей у палаті громад парламенту.