МЗС РФ надіслало ноту протесту через розстріл казахськими прикордонниками російських рибалок

Як повідомляє РІА Новости, за словами заступника директора Департаменту інформації і друку МЗС РФ Марії Захарової, «за наявною інформацією, казахстанські прикордонники здійснили 25 листопада затримання двох маломірних плавзасобів з 8-ма російськими громадянами – жителями Дагестану на борту. Внаслідок застосування вогнепальної зброї один з них був убитий, інший поранений, решта затримані».

За її словами, у зв'язку з цим 26 листопада МЗС РФ було направлено вербальну ноту на адресу МЗС Казахстану, в якій наголошується, що зазначений вище випадок «неправомірного застосування при затриманні російських рибалок вогнепальної зброї прикордонними службами та іншими правоохоронними органами Казахстану, в результаті якого гинуть люди і одержують поранення громадяни Російської Федерації, є непоодинокими, на що російська сторона неодноразово вказувала казахстанській стороні».

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня цього року катер Прикордонної служби Росії зіштовхнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинуло. Одного члена екіпажу – Федоровича – було врятовано і доправлено до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив баркас.

21 липня Слідчий відділ Прикордонного управління Краснодарського краю щодо Федоровича порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів).

12 вересня Єйський райсуд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення щодо нього кримінальної справи.

14 вересня в МЗС Росії повідомили, що справа Федоровича буде врегульована в рамках законодавства РФ. МЗС України виступив з вимогою об'єктивно і всебічно розслідувати інцидент, а також повернути Федоровича на Батьківщину.

6 листопада Федорович повернувся до України.