Рибалка Федорович повернувся в Україну - генконсул в Ростові-на-Дону

11:36, 06 листопада 2013
Політика
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Рибалка Олександр Федорович повернувся в Україну. Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко.

Вцілілий рибалка Федорович повернувся додому / Кадр : ТСН

“20 хвилин тому Федорович перетнув українсько-російський кордон. Він вже перебуває в Україні, де продовжить лікування”, - сказав Москаленко.

Відповідаючи на запитання, чому раптово російська сторона погодилась відпустити громадянина України, він наголосив, що відповідні зусилля були зроблені з боку МЗС України і Генеральної прокуратури України, й Україна на кожній зустрічі наполягала на звільненні рибалки.

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За словами генконсула, лише представники консульства у Ростові-на-Дону близько 30 разів проводили відповідні консультації та зустрічі з російськими колегами.

Москаленко підкреслив, що звинувачення, висунуті російською стороною на адресу Федоровича, не знято, він підписав відповідний документ, за яким зобов`язується повернутися для дачі свідчень та проходження слідчих дій.

Довідка УНІАН. 17 липня катер Прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули. Один член екіпажа – Федорович – був врятований і потрапив до лікарні в Єйську (Краснодарський край РФ), звідки його згодом виписали.

21 липня Слідчий відділ Прикордонного управління Краснодарського краю стосовно Федоровича порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ (протизаконний вилов водних біологічних ресурсів). Він очікує на суд в Єйську.

Федорович заявив, що катер російських прикордонників навмисно протаранив баркас.

12 вересня Єйський районний суд відхилив касаційну скаргу адвоката Федоровича на рішення про порушення стосовно нього кримінальної справи.

14 вересня у МЗС Росії за підсумками російсько-українських консультацій із врегулювання інциденту в Азовському морі повідомили, що справа Федоровича буде врегульована в рамках законодавства РФ. МЗС України за підсумками цих консультацій виступив з вимогою об`єктивно і всебічно розслідувати інцидент, а також повернути Федоровича на Батьківщину.

За повідомленням радіо «Свобода», 5 листопада пізно ввечері російські правоохоронці оголосили Федоровичу, що він може залишити територію Росії, та оформили відповідні документи. За словами Федоровича, у підписаних ним паперах йдеться, що він має за потреби повернутися до Росії для участі у суді. Орієнтовно йдеться про лютий 2014 року.

Сьогодні близько 6.00 за київським часом Федорович разом зі своїм українським адвокатом Олександром Кудіновим залишив Єйськ.

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