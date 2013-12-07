АНБ: стеження за переміщенням телефонів дозволено з 1981 року

Раніше про те, що АНБ відстежує кожен день мільярди переміщень стільникових телефонів по всьому світу, повідомила газета Washington Post.

За заявою представника агентства, стеження ведеться на підставі урядового розпорядження за номером 12333, підписаного президентом Рональдом Рейганом у 1981 році. Вона знову повторила, що стеження ведеться за іноземцями, передає РІА Новости.

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"Збір даних відповідно до розпорядження 12333 ведеться поза країною. Ми не збираємо навмисно інформацію всередині країни. Ці можливості використовувалися в найнебезпечніших частинах світу, включаючи зони військових дій, де терористи активно займаються плануванням нанесення збитку нашої нації", - додала представник АНБ.

Як стало відомо раніше з одкровень колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена, АНБ збирає також дані про дзвінки, включаючи номери, час і тривалість дзвінків. Цей збір інформації стосується практично всіх телефонів в США.