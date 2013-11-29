Бразилія знайшла спосіб захисту від спецслужб США

Cкандал з можливим шпигунством з боку США змусив Бразилію піти на створення власного телекомунікаційного супутника, що гарантує безпеку стратегічної зв'язку, повідомляє РІА Новости з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

Державна телекомунікаційна компанія південноамериканської країни Telebras уклала контракт з фірмою Embraer на розробку і створення такого космічного апарату. Сума угоди становить 560 мільйонів доларів, а будівництво геостационарного супутника для стратегічних комунікацій має бути здійснено в період до 2016 року.

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За повідомленням Embraer, даний супутник дозволить зміцнити суверенітет Бразилії в частині комунікацій як у військовій області, так і у цивільній. До створення апарату будуть залучені міністерства зв'язку, оборони, науки і технологій південноамериканської країни, а його робота буде контролюватися з військових баз на території Бразилії.

Раніше з матеріалів колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена стало відомо, що США спільно з Канадою вели перехоплення телефонних дзвінків та електронної переписки бразильських чиновників, у тому числі президента країни, а також здійснювали промислове шпигунство за бразильським нафтовим гігантом Petrobras.