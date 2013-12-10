У Ємені внаслідок теракту постраждала українка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, Посольство України у Королівстві Саудівська Аравія встановило телефонний контакт з громадянкою України, яка постраждала в результаті збройного нападу на комплекс будівель Міністерства оборони Ємену в місті Сана, який стався 5 грудня.

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Громадянка України повідомила, що отримала незначні рвані рани голови та шиї. Їй одразу була надана кваліфікована медична допомога у тому ж госпіталі, де вона працює медсестрою. На даний час українка перебуває вдома, в місті Сана, де мешкає разом із чоловіком - громадянином Ємену та дітьми.

“Вона запевнила, що почуває себе добре та не потребує допомоги з боку посольства”, - сказав Перебийніс.